Fitch e S&P vedono rosa per l' Italia

(Di sabato 19 ottobre 2024) 7.50 L'passa indenne la prova S&P ea pochi giorni dal varo della Manovra. Entrambe le agenzie confermano il rating BBB.alza l'outlook da stabile a positivo parlando di un "piano fiscale credibile" e di "situazione politica stabile".S&P vede "prospettive di crescita per il Pil" e l'economia, ma resta la sfida dell'elevato debito. Commenta il ministro dell'Economia Giorgetti: "I giudizi delle agenzie di rating sono il risultato dell'azione responsabile di questo governo che si traduce in credibilità per l'".