FI candida alle Regionali l’imprenditrice Aceto di Capriglia

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sarà Elenadi, imprenditrice nel settore della farmaceutica, presidente di Miamo il brand di cosmetici funzionali, una dellete nelle liste di Forza Italiaprossime elezionidella Campania. Latura è stata presentata, questa mattina, nell’incontro ‘La società civile per una nuova Regione Campania’, da Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia. “Penso sia giunto il momento per una persona come me, che già si è occupata tantissimo dell’ ascolto e della cura del cittadino e del fare impresa, di scendere in campo per la comunità”, ha spiegato l’ imprenditrice. Che ha aggiunto: “E’ tutta la vita che sono stata a fianco di Forza Italia, mi sento di far parte di questo schieramento: è una scelta del fare anche per dare una svolta di cambiamento a questa Regione”.