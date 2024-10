Djokovic a Nadal: “E’ stato un onore… Non lasciare il tennis, resta con noi” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Sei un atleta e una persona incredibile. La nostra rivalità è stata intensissima, spero che potremo un giorno prenderci un drink su una spiaggia. So quanti sacrifici servono nella carriera di un grande campione. E’ stato un piacere e un onore condividere il campo con te. E’ un giorno, un momento emozionante. Non lasciare ancora il tennis, resta con noi”. Così Novak Djokovic, che al termine della finale per il terzo posto del torneo esibizione di Riad Six Kings Slam, vinta dal serbo, parla a Rafael Nadal. “Sono stato due volte qui, ho trovato uno dei pubblici più appassionati, avete dimostrato rispetto per i giocatori e per questo sport”. Il pubblico di Riad ha salutato lo spagnolo con una racchetta d’oro e una standing ovation, con Nadal che tra un mese si ritirerà dal tennis dopo vent’anni di carriera. “Voglio dire qualche parola a Novak“, esordisce lo spagnolo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Sei un atleta e una persona incredibile. La nostra rivalità è stata intensissima, spero che potremo un giorno prenderci un drink su una spiaggia. So quanti sacrifici servono nella carriera di un grande campione. E’un piacere e un onore condividere il campo con te. E’ un giorno, un momento emozionante. Nonancora ilcon noi”. Così Novak, che al termine della finale per il terzo posto del torneo esibizione di Riad Six Kings Slam, vinta dal serbo, parla a Rafael. “Sonodue volte qui, ho trovato uno dei pubblici più appassionati, avete dimostrato rispetto per i giocatori e per questo sport”. Il pubblico di Riad ha salutato lo spagnolo con una racchetta d’oro e una standing ovation, conche tra un mese si ritirerà daldopo vent’anni di carriera. “Voglio dire qualche parola a Novak“, esordisce lo spagnolo.

