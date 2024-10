Dal disastro al gol: Chukwueze cambia Milan-Udinese (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Milan ha sbloccato la partita al dodicesimo del primo tempo grazie ad un gol di Chukwueze, che aveva iniziato davvero male Pagano subito le scelte di Paulo Fonseca. Il Milan ci mette dodici minuti a passare in vantaggio contro l’Udinese e lo fa con una delle novità del tecnico portoghese, Samu Chukwueze. Chukwueze (LaPresse) – Calciomercato.itIl nigeriano sblocca così il match, valevole per l’ottava giornata di Serie A, con il suo mancino, su assist di Christian Pulisic. Ma l’azione è nata su iniziativa di Noah Okafor, altra sorpresa di Fonseca, che con facilità ha saltato Ehizbue, servendo poi l’americano, che con facilità ha dato il pallone al nigeriano che ha battuto Okoye. E’ svoltata così la partita del Milan, ma anche dello stesso Chukwueze. Calciomercato.it - Dal disastro al gol: Chukwueze cambia Milan-Udinese Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilha sbloccato la partita al dodicesimo del primo tempo grazie ad un gol di, che aveva iniziato davvero male Pagano subito le scelte di Paulo Fonseca. Ilci mette dodici minuti a passare in vantaggio contro l’e lo fa con una delle novità del tecnico portoghese, Samu(LaPresse) – Calciomercato.itIl nigeriano sblocca così il match, valevole per l’ottava giornata di Serie A, con il suo mancino, su assist di Christian Pulisic. Ma l’azione è nata su iniziativa di Noah Okafor, altra sorpresa di Fonseca, che con facilità ha saltato Ehizbue, servendo poi l’americano, che con facilità ha dato il pallone al nigeriano che ha battuto Okoye. E’ svoltata così la partita del, ma anche dello stesso

