Consiglio di Istituto: segnalazione e correzione errori fase preelettorale. Si possono annullare le elezioni? Vediamo quando è possibile: la scheda (Di sabato 19 ottobre 2024) La normativa in vigore (OM n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998). non prevede l'annullamento delle elezioni del Consiglio d’Istituto né un eventuale rinnovo straordinario. L'articolo Consiglio di Istituto: segnalazione e correzione errori fase preelettorale. Si possono annullare le elezioni? Vediamo quando è possibile: la scheda . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La normativa in vigore (OM n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998). non prevede l'annullamento delledeld’né un eventuale rinnovo straordinario. L'articolodi. Sile: la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecco i candidati nella lista "Civici Umbri" a sostegno di Stefania Proietti - Italia Viva c’è. Massimo Gnagnarini presidente regionale dell’Umbria, Sara Tintilla presidente provinciale di Perugia, Gabriella Neri e Sisttina Sabellico ... (orvietonews.it)

I 100 giorni di Vito Leccese. Quali promesse elettorali sono state rispettate? - Le promesse non mantenute sottolineate dal Think Thank "I baresi del centrodestra" per una amministrazione che è partita al rallentatore come quella di Bari ... (pugliain.net)

Regionali, Italia Viva c’è con Massimo Gnagnarini, Sara Tintilla, Gabriella Neri e Sistina Sabellico - Italia Viva c’è. Massimo Gnagnarini presidente regionale dell’Umbria, Sara Tintilla presidente provinciale PG , Neri Gabriella e Sabellico ... (orvietosi.it)