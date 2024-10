Caos alcol a Napoli, intervista a Ettore Pastore Asl 1: «Vodka e tranquillanti, così rischiano il coma» (Di sabato 19 ottobre 2024) Gennaro Pastore è il dirEttore del dipartimento tossicodipendenze della Asl Napoli 1. Quanto è diffuso a Napoli il Binge drinking, lo sballo del sabato sera a colpi di Ilmattino.it - Caos alcol a Napoli, intervista a Ettore Pastore Asl 1: «Vodka e tranquillanti, così rischiano il coma» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Gennaroè il dirdel dipartimento tossicodipendenze della Asl1. Quanto è diffuso ail Binge drinking, lo sballo del sabato sera a colpi di

Lukaku-Napoli : “Intesa perfetta con Conte” - parla l’agente Pastorello - com. Ci sono già 9 infortuni ai crociati quest’anno, lo scorso anno erano stati 11 in tutto l’anno. La tipologia di gioco di Conte è ideale per Romelu, che si è già inserito alla perfezione nel Napoli. com. Per restare aggiornati su tutte le notizie calcio Napoli, continuate a seguire napolipiu. Federico Pastorello ha anche lanciato un appello alla politica sportiva: “Servirà fare delle scelte ... (Napolipiu.com)

“Pastore al Napoli saltò - ecco perché” : spunta il retroscena in queste ore - Negli anni sono stati tanti i campioni che hanno messo piede al Napoli, per poi trovare fortuna altrove. Javier Pastore poteva diventare un calciatore del Napoli. Ma c’è un altro giocatore che da Palermo poteva arrivare in azzurro: Javier Pastore. Un altro argentino, come Ezequiel Lavezzi che in quegli anni diventò un vero e proprio beniamino della piazza partenopea, che in Italia ha giocato ... (Spazionapoli.it)

'Noi Festival' a Napoli - in 20mila per il pastore Franklin Graham [VIDEO] - Per la terza volta in Italia, il 'Noi Festival' arriva a Napoli dopo le iniziative svolte a Milano nel 2022 e nel 2023 a Roma. Che e' creatore della vita e la vita e' preziosa ai suoi occhi e noi siamo chiamati a proteggerla". "Nel corso degli anni sono venuto diverse volte in Italia, ma e' la mia prima volta a Napoli - aggiunge - credo che la cosa piu' importante sia che tutte le chiese ... (Agi.it)