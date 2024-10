Antonio Manzini è ancora in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana (Di sabato 19 ottobre 2024) La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa ancora Antonio Manzini. Accanto a lui Antonio Scurati e l’intramontabile Georges Simenon Antonio Manzini, dal tredicesimo all’undicesimo posto Antonio Manzinil, fonte extfest2018-milano.wired.itIn tredicesima posizione “Dimmi di te” di Chiara Gamberale. La protagonista di questo romanzo con la sua storia ci porta in un mondo in bilico tra i sogni desiderati e la vita di tutti giorni cercando di trovare risposte sulla sua esistenza che non riesce ad accettare. Al dodicesimo posto “Il tempo del bosco” di Mario Calabresi. Questo libro è un viaggio ed una conversazione con persone che hanno saputo trovare la loro strada tra mille incertezze all’insegna della riscoperta del tempo per le cose importanti e non urgenti. In undicesima posizione “Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina. Metropolitanmagazine.it - Antonio Manzini è ancora in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladeipiùvede in. Accanto a luiScurati e l’intramontabile Georges Simenon, dal tredicesimo all’undicesimo postol, fonte extfest2018-milano.wired.itIn tredicesima posizione “Dimmi di te” di Chiara Gamberale. La protagonista di questo romanzo con la sua storia ci porta in un mondo in bilico tra i sogni desiderati e la vita di tutti giorni cercando di trovare risposte sulla sua esistenza che non riesce ad accettare. Al dodicesimo posto “Il tempo del bosco” di Mario Calabresi. Questo libro è un viaggio ed una conversazione con persone che hanno saputo trovare la loro strada tra mille incertezze all’insegnariscoperta del tempo per le cose importanti e non urgenti. In undicesima posizione “Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina.

Antonio Manzini è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana - Dal decimo all’ottavo posto Prima di parlare del podio, via al decimo posto della classifica dei libri più venduti della settimana. orgIn tredicesima posizione “Buonvino e il circo insanguinato” di Walter Veltroni. Ritorna il commissario Buonvino in una nuova complicata indagine che lo porterà stavolta nel mondo del circo dove dovrà indagare sulla morte di una trapezista. (Metropolitanmagazine.it)

Le pillole di Polly : recensione di “Tutti i particolari in cronaca” di Antonio Manzini - Tutto da quel maledetto maggio del ’77, in cui la sua amica Giada si era intestardita nel voler partecipare ad una manifestazione di protesta. In conclusione il romanzo, pur avendo una scrittura a tratti fredda e una trama non particolarmente avvincente, convince proprio grazie ai due protagonisti e ancora di più per l’interrogativo che pone al lettore. (Romadailynews.it)