Aggredì medico con un coltello, 37enne condannata a 6 anni per tentato omicidio (Di sabato 19 ottobre 2024) Sei anni di reclusione. È la pena inflitta a Daniela Maggio, la donna 37enne che il 6 dicembre 2023 Aggredì il dott. Gianluca Piemontese, medico psichiatra presso il Centro di Salute mentale di Cerignola. All'udienza tenutasi nella giornata di ieri, il Giudice per l'udienza preliminare di Foggia Foggiatoday.it - Aggredì medico con un coltello, 37enne condannata a 6 anni per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Seidi reclusione. È la pena inflitta a Daniela Maggio, la donnache il 6 dicembre 2023il dott. Gianluca Piemontese,psichiatra presso il Centro di Salute mentale di Cerignola. All'udienza tenutasi nella giornata di ieri, il Giudice per l'udienza preliminare di Foggia

