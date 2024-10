Unlimitednews.it - A Trezzano sul Naviglio apre il sedicesimo Volvo Truck Center

TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO) (ITALPRESS) – Volvo Trucks Italia ha inaugurato la sua sedicesima officina a Trezzano sul Naviglio. La nuova sede si trova sulla tangenziale Ovest di Milano, ed è dotata di moderne attrezzature al servizio dei veicoli industriali. Nello stesso quadrante geografico si trovano anche i Truck Center di Bergamo e Varese, Torino e Alessandria. Tutte le officine Volvo rientrano nel progetto "Sustainability 2025" del gruppo, grazie a soluzioni green come impianti fotovoltaici e luci led in tutta la struttura. L'officina inoltre, aderisce all'iniziativa "Zero waste to landfield" per la gestione 100% circolare dei rifiuti derivanti dall'attività.