Venezia ospita il Venice Hydrogen Forum 2024: strategia innovativa sul futuro dell'idrogeno

Il Venice Hydrogen Forum 2024, tenutosi a Venezia, ha rappresentato un'importante occasione di discussione sulla sostenibilità e sull'utilizzo dell'idrogeno come fonte energetica nel contesto mediterraneo. L'evento, curato dal Green Hydrogen Organisation in collaborazione con la Fondazione Venezia Sostenibile, ha visto la partecipazione di esperti, politici e operatori del settore, tutti uniti nella riflessione strategica per il futuro energetico dell'Italia e dell'area mediterranea. Renato Brunetta, presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, ha profuso la sua visione sull'importanza di sviluppare una strategia di coesione tra i vari attori coinvolti.

