Uomo spara alla moglie e si suicida davanti a un supermercato a San Severo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico episodio si è verificato a San Severo, paese situato nella provincia di Foggia, dove un Uomo ha sparato alla moglie all'esterno di un supermercato. L'alterco si è concluso in modo tragico, con il suicidio dell'Uomo che ha utilizzato la stessa arma del delitto. La donna è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove le sue condizioni sono critiche. Le forze dell'ordine sono rapidamente intervenute sul luogo della tragedia, cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Una giornata segnata dalla violenza L'episodio è avvenuto nei pressi di un noto supermercato di San Severo, attirando l'attenzione di numerosi passanti. I primi testimoni hanno riferito di aver udito due colpi di pistola e di aver visto una scena disperata, che ha scatenato il panico tra le persone presenti.

