Unknown 9 Awakening: Guida alle Migliori Abilità da sbloccare (Di venerdì 18 ottobre 2024) In Unknown 9: Awakening, Haroona è dotata di Abilità straordinarie fin dall'inizio, ma i giocatori possono potenziare e sbloccare nuove capacità attraverso il sistema delle Anomalie. Questi collezionabili possono essere usati per sviluppare tre alberi delle Abilità principali: Umbriche, Combattimento e Furtività. Abilità Umbriche Le Abilità Umbriche rappresentano il cuore dei poteri di Haroona, rendendola in grado di manipolare l'energia attorno a sé per dominare i nemici e il mondo circostante. Ecco alcuni potenziamenti chiave: Stepping Dilation: questo potenziamento estende il tempo in cui Haroona può possedere un altro personaggio, utile per attacchi strategici o eliminazioni furtive. È uno dei primi potenziamenti accessibili e consigliato per iniziare.

