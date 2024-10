Ultima elevazione musicale per i 120 anni del Coro dell’Immacolata: si ricorda monsignor Corbetta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Palazzago. Volge al termine il tour delle elevazioni musicali per festeggiare i 120 anni del Coro dell’Immacolata. L’Ultima si terrà domenica 20 ottobre a Palazzago: l’appuntamento è alle 16.30 alla chiesa di San Giovanni Battista. Si tratta della tappa conclusiva di un ricco calendario che, nei mesi scorsi, ha portato la corale in numerose realtà di Bergamo e provincia. Lungo questo percorso, tante persone, sacerdoti e parrocchie hanno potuto riscoprirla apprezzandone la qualità e la spiritualità. Palazzago ha un significato speciale, perché è il paese dove è nato monsignor Egidio Corbetta, che ha guidato il Coro per cinquant’anni portandolo ai livelli delle più apprezzate cappelle musicali d’Italia. L’elevazione, quindi, sarà una preziosa occasione per ricordarlo: darà l’opportunità di celebrare questa importante figura a nel centenario della nascita. Bergamonews.it - Ultima elevazione musicale per i 120 anni del Coro dell’Immacolata: si ricorda monsignor Corbetta Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Palazzago. Volge al termine il tour delle elevazioni musicali per festeggiare i 120del. L’si terrà domenica 20 ottobre a Palazzago: l’appuntamento è alle 16.30 alla chiesa di San GiovBattista. Si tratta della tappa conclusiva di un ricco calendario che, nei mesi scorsi, ha portato la corale in numerose realtà di Bergamo e provincia. Lungo questo percorso, tante persone, sacerdoti e parrocchie hanno potuto riscoprirla apprezzandone la qualità e la spiritualità. Palazzago ha un significato speciale, perché è il paese dove è natoEgidio, che ha guidato ilper cinquant’portandolo ai livelli delle più apprezzate cappelle musicali d’Italia. L’, quindi, sarà una preziosa occasione perrlo: darà l’opportunità di celebrare questa importante figura a nel centenario della nascita.

