Terminati i lavori di ampliamento del cimitero di Misano Monte (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono giunti al termine i lavori di ampliamento del cimitero di Misano Monte che hanno consentito di incrementare la disponibilità di loculi di 80 unità. Il progetto, avviatosi ad inizio anno, ha portato alla realizzazione di una struttura bifacciale a quattro piani, idonea a consentire un futuro Riminitoday.it - Terminati i lavori di ampliamento del cimitero di Misano Monte Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono giunti al termine idideldiche hanno consentito di incrementare la disponibilità di loculi di 80 unità. Il progetto, avviatosi ad inizio anno, ha portato alla realizzazione di una struttura bifacciale a quattro piani, idonea a consentire un futuro

