Scorta assegnata alla PM Giorgia Righi dopo le minacce per il caso Salvini-Open Arms (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tensioni crescenti nel processo Salvini-Open Arms: assegnata la Scorta alla PM Righi tra insulti e manifestazioni di sostegno dopo l’ondata di insulti e minacce ricevute sui social media, seguita alla richiesta di condanna emessa dalla Procura di Palermo contro Matteo Salvini, è stata assegnata la Scorta alla PM Giorgia Righi, uno dei magistrati che rappresentano l’accusa nel processo contro il ministro. Righi, che fa parte della Direzione Antimafia, era l’unica del pool di magistrati a non essere ancora sotto tutela. La Procura di Palermo ha chiesto una condanna a sei anni di carcere per Salvini, imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver negato lo sbarco alla nave della ONG Open Arms con 147 migranti a bordo, nell’agosto del 2019. Il leader della Lega è accusato di aver agito illegalmente, rifiutando l’approdo della nave nei porti italiani. Puntomagazine.it - Scorta assegnata alla PM Giorgia Righi dopo le minacce per il caso Salvini-Open Arms Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tensioni crescenti nel processolaPMtra insulti e manifestazioni di sostegnol’ondata di insulti ericevute sui social media, seguitarichiesta di condanna emessa dProcura di Palermo contro Matteo, è statalaPM, uno dei magistrati che rappresentano l’accusa nel processo contro il ministro., che fa parte della Direzione Antimafia, era l’unica del pool di magistrati a non essere ancora sotto tutela. La Procura di Palermo ha chiesto una condanna a sei anni di carcere per, imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver negato lo sbarconave della ONGcon 147 migranti a bordo, nell’agosto del 2019. Il leader della Lega è accusato di aver agito illegalmente, rifiutando l’approdo della nave nei porti italiani.

