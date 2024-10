Schianto nella notte. Conducente perde il controllo del mezzo e va a sbattere (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Uno Schianto nella notte si è verificato alla periferia di Lecce e ha causato forte apprensione. Il Conducente di un’ambulanza veterinaria, infatti, ha perso il controllo del veicolo, finendo per schiantarsi contro una casa della zona. L’uomo è stato subito trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente, che ha coinvolto l’ambulanza e il muro di cinta di una villetta, è avvenuto poco prima dell’una di notte lungo la strada che collega Lecce alla località marina di Torre Chianca. Schianto nella notte, Conducente d’urgenza al Fazzi I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce sono intervenuti tempestivamente insieme ai sanitari del 118 per prestare soccorso all’autista ferito. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Unosi è verificato alla periferia di Lecce e ha causato forte apprensione. Ildi un’ambulanza veterinaria, infatti, ha perso ildel veicolo, finendo per schiantarsi contro una casa della zona. L’uomo è stato subito trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente, che ha coinvolto l’ambulanza e il muro di cinta di una villetta, è avvenuto poco prima dell’una dilungo la strada che collega Lecce alla località marina di Torre Chianca.d’urgenza al Fazzi I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce sono intervenuti tempestivamente insieme ai sanitari del 118 per prestare soccorso all’autista ferito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente nella notte in Valassina - schianto tra due auto - Incidente stradale in Valassina nella nottata tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre in Brianza. Due auto, per cause ancora al vaglio, si sono scontrate poco prima della una della nottata all'altezza del tratto tra Lissone e Muggiò, lungo le corsie in direzione Milano. Nel sinistro, che ha... (Monzatoday.it)

Schianto nella notte. Giovane gravissima - Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri. Una Lancia Y, condotta da una ragazza di 21 anni, residente a Castellarano, mentre percorreva via Radici sud in direzione di Castellarano si è scontrata con una Dacia Duster alla cui guida c’era una donna di 58 anni di Baiso. 30, si è verifcato uno scontro frontale-laterale tra due auto, in via Radici sud. (Ilrestodelcarlino.it)

Tragico schianto tra tir e auto sulla Provinciale - 46enne muore nella vettura accartocciata a Taranto - La tragedia oggi in provincia di Taranto dove una donna di 46 anni è morta in un drammatico schianto tra la sua vettura e un camion nel territorio del comune di Laterza.Continua a leggere . (Fanpage.it)