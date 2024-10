Roma, scippo all’Inter prima del big match: sarà all’Olimpico (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Roma pensa un candidato di spicco per il ruolo di amministratore delegato: ‘scippo’ all’Inter Lascia l’Inter per passare alla Roma: il club giallorosso a caccia di un nuovo amministratore delegato dopo il divorzio con Lina Souloukou. Dan Friedkin (LaPresse) – Calciomercato.itIl nuovo e principale obiettivo della Roma per il ruolo di amministratore delegato è Alessandro Antonello: fresco di 59esimo compleanno, domenica sera sarà allo stadio Olimpico per la partita con l’Inter, la squadra di cui è attualmente dirigente. Antonello è una figura ben nota ai Friedkin, i proprietari del club giallorosso, in quanto dal 2021 fa parte dell’ECA, l’associazione che rappresenta i principali club europei. Calciomercato.it - Roma, scippo all’Inter prima del big match: sarà all’Olimpico Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lapensa un candidato di spicco per il ruolo di amministratore delegato: ‘Lascia l’Inter per passare alla: il club giallorosso a caccia di un nuovo amministratore delegato dopo il divorzio con Lina Souloukou. Dan Friedkin (LaPresse) – Calciomercato.itIl nuovo e principale obiettivo dellaper il ruolo di amministratore delegato è Alessandro Antonello: fresco di 59esimo compleanno, domenica seraallo stadio Olimpico per la partita con l’Inter, la squadra di cui è attualmente dirigente. Antonello è una figura ben nota ai Friedkin, i proprietari del club giallorosso, in quanto dal 2021 fa parte dell’ECA, l’associazione che rappresenta i principali club europei.

