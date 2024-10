Preoccupazione per Zeman, ricoverato per un’ischemia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Preoccupazione per Zdenek Zeman: leggera ischemia cerebrale e nuovo ricovero in ospedale, non è in pericolo di vita Preoccupazione per la salute di Zdenek Zeman: l’ex allenatore del Pescara è ricoverato nella clinica Pierangeli, nel capoluogo abruzzese, a causa di una leggera ischemia cerebrale. Zdenek Zeman (LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico si è sentito male martedì nella sua abitazione a Roma ed è stato trasportato nella clinica dove a febbraio era stato operato per impiantare quattro bypass coronarici. Un intervento che fece seguito ad un altro episodio di ischemia che colse Zeman a dicembre 2023: una lieve ischemia transitoria che lo allontanò dal campo soltanto per qualche giorno. A febbraio poi l’intervento, inizialmente programmato per giugno, fu anticipato e la convalescenza di quattro-cinque mesi convinse Zeman a rassegnare le dimissioni da allenatore del Pescara. Calciomercato.it - Preoccupazione per Zeman, ricoverato per un’ischemia Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)per Zdenek: leggera ischemia cerebrale e nuovo ricovero in ospedale, non è in pericolo di vitaper la salute di Zdenek: l’ex allenatore del Pescara ènella clinica Pierangeli, nel capoluogo abruzzese, a causa di una leggera ischemia cerebrale. Zdenek(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico si è sentito male martedì nella sua abitazione a Roma ed è stato trasportato nella clinica dove a febbraio era stato operato per impiantare quattro bypass coronarici. Un intervento che fece seguito ad un altro episodio di ischemia che colsea dicembre 2023: una lieve ischemia transitoria che lo allontanò dal campo soltanto per qualche giorno. A febbraio poi l’intervento, inizialmente programmato per giugno, fu anticipato e la convalescenza di quattro-cinque mesi convinsea rassegnare le dimissioni da allenatore del Pescara.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Pescara - Zdenek Zeman ricoverato per controlli dopo un malore : la salute del tecnico boemo sotto osservazione - Zeman ha una lunga carriera nel calcio italiano, con un legame particolare con il Pescara, squadra nella quale ha ottenuto risultati significativi. Il suo impegno nella formazione dei giovani calciatori ha portato a scoprire talenti che successivamente hanno avuto carriere brillanti nel calcio professionistico, contribuendo a far crescere l’intero movimento calcistico italiano. (Gaeta.it)

Zdenek Zeman ricoverato di nuovo per una lieve ischemia - A febbraio poi aveva dovuto rinunciare alla panchina della squadra biancoazzurra per i suoi problemi di salute. Il 77enne si trova alla clinica “Pietrangeli” di Pescara per fare dei controlli in seguito a una lieve ischemia. Era stato operato dall’equipe del professor Stefano Guarracini. È l’ennesimo problema per il tecnico che era stato colpito a dicembre da un malore. (Open.online)

Zeman colpito da ischemia cerebrale : ricoverato a Pescara - Il tecnico boemo si trova nella clinica Pierangeli di Pescara per alcuni controlli dopo una leggera ischemia. . . Pescara, 18 ottobre 2024 – Nuovo ricovero in ospedale per Zdenek Zeman. Martedì scorso il boemo, 77 anni compiuti lo scorso 12 maggio, si è sentito male nella sua abitazione di Roma ed è stato subito trasportato nella clinica Pierangeli della città abruzzese, dove lo scorso ... (Quotidiano.net)