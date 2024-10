Anteprima24.it - Policastro saluta con commozione la città: “Lavoro proficuo, lascio con dispiacere”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti Dopo 7 anni e mezzo alla guida della Procura della Repubblica Aldolascia l’incarico di Procuratore capo di Benevento. Ora è il nuovo Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli. Questa mattina nell‘Aula 1 del Tribunale il saluto delladi Benevento da parte delle istituzioni cittadine civili militari religiose., eletto lo scorso luglio dal plenum Csm, sarà sostituito per circa un anno dal Procuratore facente funzioni Gianfranco Scarfò, in attesa che poi il Csm prenda una decisione sulla Procura sannita. Nel 2017è arrivato al vertice della Procura di Benevento, sostituendo il procuratore aggiunto Giovanni Conzo che aveva a sua volta sostituito Giuseppe Maddalena, andato in quiescenza. Oggi l’omaggio dellaha sottolineato: “Vado via con una certa tristezza.