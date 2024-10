’Più figli più sconti’. L’incentivo per famiglie con neonati a carico (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un nuovo sostegno alle famiglie da parte della Bcc Pontassieve. Si chiama "Più figli, più sconti!" la nuova iniziativa della Banca di Credito Cooperativo locale, pensata per sostenere le famiglie con bambini di età compresa tra zero e dodici mesi. Bcc Pontassieve - in sostanza - offre alle famiglie una riduzione del tasso di interesse dello 0,25% su mutui e prestiti per un periodo di cinque anni, con la possibilità di cumulare lo sconto per ogni neonato. Le famiglie che possono accedere a quest’offerta devono avere un debito residuo complessivo non superiore ai 200mila euro e devono avere, nel nucleo familiare, un nuovo nato o adottato di età inferiore ai 12 mesi. "Più figli, più sconti!" rispecchia l’attenzione verso la comunità locale ed il carattere mutualistico della Bcc di Pontassieve. Lanazione.it - ’Più figli più sconti’. L’incentivo per famiglie con neonati a carico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un nuovo sostegno alleda parte della Bcc Pontassieve. Si chiama "Più, più sconti!" la nuova iniziativa della Banca di Credito Cooperativo locale, pensata per sostenere lecon bambini di età compresa tra zero e dodici mesi. Bcc Pontassieve - in sostanza - offre alleuna riduzione del tasso di interesse dello 0,25% su mutui e prestiti per un periodo di cinque anni, con la possibilità di cumulare lo sconto per ogni neonato. Leche possono accedere a quest’offerta devono avere un debito residuo complessivo non superiore ai 200mila euro e devono avere, nel nucleo familiare, un nuovo nato o adottato di età inferiore ai 12 mesi. "Più, più sconti!" rispecchia l’attenzione verso la comunità locale ed il carattere mutualistico della Bcc di Pontassieve.

