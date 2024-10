**Open arms: minacce sui social e intimidazioni, assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi** (Di venerdĂŹ 18 ottobre 2024) Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Palermo, dopo le minacce ricevute sui social. ha assegnato la tutela alla pm del processo Open arms Giorgia Righi. Gli altri due pm, Geri Ferrara e ilprocuratore aggiunto Marzia Sabella, sono giĂ sotto scorta. La campagna diffamatoria sui social e le lettere intimidatorie erano arrivate a settembre dopo la requisitoria al processo Open arms. I pm avevano chiesto 6 anni di carcere per Matteo Salvini per avere illegittimamente vietato lo sbarco a Lampedusa a 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della Ong spagnola. Le migliaia di messaggi di insulti e minacce indirizzati ai magistrati hanno spinto la procuratrice generale di Palermo Lia Sava a rivolgersi al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'organo competente ad adottare misure di protezione. Liberoquotidiano.it - **Open arms: minacce sui social e intimidazioni, assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdĂŹ 18 ottobre 2024) Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Palermo, dopo lericevute sui. ha assegnato la tutelapm del processo OpenRighi. Gli altri due pm, Geri Ferrara e ilprocuratore aggiunto Marzia Sabella, sono giĂ sotto. La campagna diffamatoria suie le lettere intimidatorie erano arrivate a settembre dopo la requisitoria al processo Open. I pm avevano chiesto 6 anni di carcere per Matteo Salvini per avere illegittimamente vietato lo sbarco a Lampedusa a 147 migranti soccorsi in mare dnave della Ong spagnola. Le migliaia di messaggi di insulti eindirizzati ai magistrati hanno spinto la procuratrice generale di Palermo Lia Sava a rivolgersi al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'organo competente ad adottare misure di protezione.

