One Direction dopo la morte di Liam Payne: Harry, Louis, Zayn e Niall rompono il silenzio (Di venerdì 18 ottobre 2024) One Direction intervengono dopo la morte di Liam Payne: Harry, Louis, Zayn e Niall rompono il silenzio, ecco le prime parole

A seguito della prematura morte di Liam Payne, gli One Direction rompono il silenzio e pubblicano un messaggio d'addio

Gli One Direction parlano dopo la morte di Liam Payne - . Col tempo, e quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. “Siamo completamente devastati dalla notizia della scomparsa di Liam. Gli One Direction sulla morte di Liam Payne. In time, and when everyone is able to, there will be more to say. – hanno scritto gli One Direction – Ma per ora, ci prenderemo del tempo per elaborare il lutto e la perdita di nostro fratello, che ... (Biccy.it)

Lo strano silenzio degli altri One Direction dopo la morte di Liam Payne (e il saluto degli amici e dei fan). La ex lo stava per diffidare per i continui contatti - P. Era sempre una gioia, aveva tempo per tutti, era gentile, riconoscente e sempre umile». Liam condivideva le mie stesse passioni, i miei stessi sogni, quindi vedere la sua vita finire così giovane è stato un duro colpo. È inquietante che quest’uomo mi faccia ancora queste cose. È oltremodo disgustoso e sbalorditivo, per usare un eufemismo». (Open.online)