Nuoto, Coppa del Mondo: Lorenzo Mora secondo nei 200 dorso

Lorenzo Mora sul podio nella prima giornata di gare a Shanghai, dove si sta disputando la tappa di Coppa del Mondo 2024. In vasca corta l'azzurro delle Fiamme Rosse chiude al secondo posto nei suoi 200 dorso. 1'51'33 il tempo di Mora, che chiude dietro solo al sudafricano Pieter Coetze (1'49"12). Terzo posto per l'australiano Robb (1'51"44). Nelle altre gare, quinto posto per Thomas Ceccon nei 100 misti e settimo per Alberto Razzetti.

Nuoto - Lorenzo Mora sul podio in Coppa del Mondo a Shanghai. Pilato prova i 200 rana - Ceccon 5° nei 100 misti - Alle sue spalle lo statunitense Jack Dolan con 21?07 e il tedesco Marius Kusch con 21?09 per una gara dal tasso tecnico non elevatissimo. Kate Douglass ha poi concesso il bis aggiudicandosi la finale dei 100 misti con il crono di 56?99, sopravanzando la padrona di casa Yiting Yu con 57?51 e la australiana Kaylee McKeown con 57?76. (Oasport.it)

Nuoto - Lorenzo Mora subito sul podio in Coppa del Mondo a Shanghai : è secondo nei 200 dorso! Ceccon quinto nei 100 misti - Kate Douglass ha poi concesso il bis aggiudicandosi la finale dei 100 misti con il crono di 56?99, sopravanzando la padrona di casa Yiting Yu con 57?51 e la australiana Kaylee McKeown con 57?76. Nel primo dei tre giorni in programma a Shanghai qualche buon risultato cronometrico, da parte soprattutto dei padroni di casa e di Noè Ponti che ha fatto segnare il nuovo record europeo dei 100 farfalla, ... (Oasport.it)

