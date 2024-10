Primacampania.it - Nola: il Sindaco Carlo Buonauro si è dimesso

(Di venerdì 18 ottobre 2024)– Bufera politica adove ilcon una comunicazione ai Consiglieri Comunali ha rassegnato le proprie dimissioni. Nella lettera inviata oggi al Consiglio Comunale, ildimissionario spara a zero su sutti. «Rilevato che non sussistono le condizioni per utilmente proseguire – si legge nelle lettera di– nel solco dei buoni risultati conseguiti sino ad ora soprattutto nei settori delle opere pubbliche, dell’ambiente, della cultura, del sociale e non ultimo, nella riorganizzazione della macchina amministrativa comunale e del suo risanamento finanziario – l’azione di guida del governo cittadino atteso che i rapporti con la coalizione non risultano più improntati a principi di correttezza e fiducia».