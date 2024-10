Ilgiorno.it - Neonazisti minorenni a Milano, la chiamata alle armi contro gli stranieri: “I fascisti sono tornati”

(Di venerdì 18 ottobre 2024)– Il nome del gruppo WhatsApp, veicolo per messaggi che incitavano alla violenza e per propaganda neonazista, era: “Seconda generazione Skinhead”. Gli iscritti erano giovanissimi, in molti casi sotto i 18 anni, e 12 di lorostati perquisiti dalla Digos nell’ambito di un’indagine coordinata dall’anti-terrorismo in tandem con la Procura per i. Inchiesta partita dall’arresto, lo scorso 19 marzo, di un 16enne originario dell’Ucraina, che aveva seminato il terrore sulla metropolitana M2 di, picchiando passeggeri. “I”, urlavaprede mostrando una svastica tatuata sul petto. Il giovane, ora detenuto al Beccaria, è ritenuto responsabile di quattro aggressioni, con calci e pugni, avvenute la notte fra il 28 e il 29 febbraio, durante un raid tra le fermate della verde Cimiano e Crescenzago.