Morte di Liam Payne le tracce del suo tormento nel libro della ex fidanzata

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla lucetragedia che ha colpito l’ex One Directionrisulta quasi inquietante sfogliare oggi le pagine di Looking Forward, il romanzo scritto dall’ex, la moMaya Henry. La storia di una moe un artista pop in declino, ex membro di una boyband, una relazione turbolenta che si trascina tra aborti e minacce di suicidio da parte dell’uomo, buttandosi dal balcone. In una recente intervista Henry aveva dichiarato che alcuni dettagli erano stati omessi per proteggere la privacysua storia, pur ammettendo che effettivamente ha dovuto affrontare un aborto farmacologico, aggiungendo: «Se fosse dipeso da me, non l’avrei fatto. Ma poi, se avessi preso una decisione diversa, avrei perso la persona che amavo».