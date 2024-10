Mattarella celebra il legame tra Italia e Albania: un’amicizia basata sui comuni valori di libertà e democrazia. E non solo (Di venerdì 18 ottobre 2024) «La capacità della comunità arbëreshë (albanesi d’Italia ndr) di preservare un così ricco patrimonio rappresenta un modello di ispirazione, parte di quella ricchezza di diversità, linguistiche e culturali, presente in Italia, tutelata dalla stessa Costituzione, proprio quale elemento essenziale di una Repubblica rispettosa delle molteplici identità che la costituiscono, e dalla legge 482 del 1999, dedicata alle minoranze linguistiche storiche». Lo sottolinea in apertura del suo intervento il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del discorso tenuto al Teatro del Seminario a Piana degli Albanesi, comunità a cui ha fatto visita insieme al suo omologo albanese, Bajram Begaj. Secoloditalia.it - Mattarella celebra il legame tra Italia e Albania: un’amicizia basata sui comuni valori di libertà e democrazia. E non solo Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «La capacità dellatà arbëreshë (albanesi d’ndr) di preservare un così ricco patrimonio rappresenta un modello di ispirazione, parte di quella ricchezza di diversità, linguistiche e culturali, presente in, tutelata dalla stessa Costituzione, proprio quale elemento essenziale di una Repubblica rispettosa delle molteplici identità che la costituiscono, e dalla legge 482 del 1999, dedicata alle minoranze linguistiche storiche». Lo sottolinea in apertura del suo intervento il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso del discorso tenuto al Teatro del Seminario a Piana degli Albanesi,tà a cui ha fatto visita insieme al suo omologo albanese, Bajram Begaj.

