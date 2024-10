Maltempo, allerta fiumi in Emilia Romagna. La diretta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bologna, 18 ottobre 2024 – Incubo Maltempo in Emilia Romagna per l’allerta fiumi. Continua a piovere in Emilia Romagna, anche se in maniera meno intensa e a preoccupare, ancora una volta, sono i livelli dei fiumi: dopo le piogge del tardo pomeriggio di ieri che hanno messo in ginocchio parte dell'Appennino bolognese con la Porrettana che è stata chiusa al traffico dopo essere finita letteralmente sott’acqua (a Cereglio di Vergato le strade sono state invase da sassi e fango) e il caos registrato anche a Granaglione e a Gaggio Montano dove nei garage si è registrato fino a un metro di acqua, alle 21 di ieri la soglia rossa raggiunta dal Silla ieri risultava in calo. Secondo l’ultimo bollettino le piene dei fiumi Samoggia, Reno e Idice si stanno propagando nelle sezioni di chiusura del tratto montano e nei tratti vallivi con livelli prossimi o superiori alla soglia 3. Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, allerta fiumi in Emilia Romagna. La diretta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bologna, 18 ottobre 2024 – Incuboinper l’. Continua a piovere in, anche se in maniera meno intensa e a preoccupare, ancora una volta, sono i livelli dei: dopo le piogge del tardo pomeriggio di ieri che hanno messo in ginocchio parte dell'Appennino bolognese con la Porrettana che è stata chiusa al traffico dopo essere finita letteralmente sott’acqua (a Cereglio di Vergato le strade sono state invase da sassi e fango) e il caos registrato anche a Granaglione e a Gaggio Montano dove nei garage si è registrato fino a un metro di acqua, alle 21 di ieri la soglia rossa raggiunta dal Silla ieri risultava in calo. Secondo l’ultimo bollettino le piene deiSamoggia, Reno e Idice si stanno propagando nelle sezioni di chiusura del tratto montano e nei tratti vallivi con livelli prossimi o superiori alla soglia 3.

