L’ex Roma Karsdorp: “Mourinho mi ha chiamato traditore otto volte” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Rick Karsdorp si è concesso ai taccuini di ‘Nu.nl’, testata olandese, tornando a parlare della propria esperienza alla Roma. Il calciatore ha raccontato del litigio avuto con l’allora tecnico dei giallorossi José Mourinho: “Quando sono uscito dal campo durante il derby con la Lazio, sono andato subito a prendere il cappotto e Mourinho si è agitato molto. I risultati sono stati terribili poi e penso abbia voluto usarmi per dare un segnale a tutti dopo la partita contro il Sassuolo. Se si è scusato? Non è quel tipo di uomo“. Dopo il diverbio, Karsdorp è finito fuori rosa ed è stato poi ceduto. “Ha cercato di ristabilire un rapporto, l’ho notato, ma non ero d’accordo. In spogliatoio mi ha chiamato traditore circa otto volte. Lo poteva fare, ma in pubblico non avrebbe mai dovuto, era sbagliato. Sono rimasto sorpreso da quel suo gesto, ha esagerato. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ricksi è concesso ai taccuini di ‘Nu.nl’, testata olandese, tornando a parlare della propria esperienza alla. Il calciatore ha raccontato del litigio avuto con l’allora tecnico dei giallorossi José: “Quando sono uscito dal campo durante il derby con la Lazio, sono andato subito a prendere il cappsi è agitato molto. I risultati sono stati terribili poi e penso abbia voluto usarmi per dare un segnale a tutti dopo la partita contro il Sassuolo. Se si è scusato? Non è quel tipo di uomo“. Dopo il diverbio,è finito fuori rosa ed è stato poi ceduto. “Ha cercato di ristabilire un rapporto, l’ho notato, ma non ero d’accordo. In spogliatoio mi hacirca. Lo poteva fare, ma in pubblico non avrebbe mai dovuto, era sbagliato. Sono rimasto sorpreso da quel suo gesto, ha esagerato.

