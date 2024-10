Hamas conferma morte Sinwar: “Avanti fino a Stato palestinese con Gerusalemme capitale” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Hamas conferma la morte del suo leader Yahya Sinwar all'indomani dell'annuncio di Israele che ne ha rivendicato l'uccisione nella Striscia di Gaza. A confermare il "martirio" di Sinwar è Stato oggi, 18 ottobre, Khalil al-Hayya, leader di Hamas nella Striscia di Gaza, in un discorso trasmesso dalla tv satellitare al-Jazeera in cui Hayya L'articolo Hamas conferma morte Sinwar: “Avanti fino a Stato palestinese con Gerusalemme capitale” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) –ladel suo leader Yahyaall'indomani dell'annuncio di Israele che ne ha rivendicato l'uccisione nella Striscia di Gaza. Are il "martirio" dioggi, 18 ottobre, Khalil al-Hayya, leader dinella Striscia di Gaza, in un discorso trasmesso dalla tv satellitare al-Jazeera in cui Hayya L'articolo: “con” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Israele - il corpo di Sinwar trasferito in un luogo segreto. Hamas : «Ostaggi liberi solo dopo il ritiro dalla Striscia di Gaza» - . È una delle opzioni sul tavolo per il premier Benjamin Netanyahu che può affermare ora di aver eliminato la mente dietro agli attacchi del 7 ottobre 2023. D’altra parte Netanyahu ha già ribadito che l’operazione sulla Striscia non terminerà finché gli ostaggi non saranno liberati, un cortocircuito di difficile soluzione. (Open.online)

Hamas e il dopo-Sinwar - come funziona la successione e chi sarà l’erede - (Adnkronos) – "Eliminato" Yahya Sinwar si apre la corsa alla successione ai vertici di Hamas. A confermare […]. Secondo la tv saudita Al Sharq è attesa a Doha, in Qatar, una riunione della leadership del gruppo all'estero per scegliere il successore di Sinwar, ma Hamas anche potrebbe optare per un "consiglio direttivo", ovvero una guida collegiale. (Periodicodaily.com)

Hamas conferma morte Sinwar : “Avanti fino a Stato palestinese con Gerusalemme capitale” - (Adnkronos) – Hamas conferma la morte del suo leader Yahya Sinwar all'indomani dell'annuncio di Israele che ne ha rivendicato l'uccisione nella Striscia di Gaza. A confermare il "martirio" di Sinwar è stato oggi, 18 ottobre, Khalil al-Hayya, leader di Hamas nella Striscia di Gaza, in un discorso trasmesso dalla tv satellitare al-Jazeera in cui Hayya […]. (Periodicodaily.com)