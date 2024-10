Gabry Ponte, il primo dj a San Siro: “Una gran festa con molti amici. Inviterò Max Pezzali, gli Eiffel 65 e tanti altri” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano – Mongolfiere a San Siro. Passi l’aerostato brandizzato e il tramonto tropicale che s’infrange sullo sfondo del “Meazza”, ma dove stiano le palme attorno alla Scala del calcio lo sa solo l’autore del manifesto formato Beverly Hills (mancano i fenicotteri e poco altro) con cui Gabry Ponte annuncia lo sbarco della dance tra i sacri spalti di Lautaro e Pulisic. Intenzione preannunciata mercoledì scorso dalla comparsa alla Stazione Centrale di eliche olografiche intente a disegnare nell’aria palloni tridimensionali e mirror ball poi risucchiati poi dal mistero della data 28.06.2025. Ieri la rivelazione. Ad opera dello stesso dj torinese. “Ho voluto annunciarlo personalmente perché così, a forza di ripeterlo ad alta voce, mi rendo conto che non è un sogno, ma sta accadendo veramente”, ammette lui, che il 31 ottobre si esibisce a Brescia, ma ha la mente già proiettata fra 253 giorni. Ilgiorno.it - Gabry Ponte, il primo dj a San Siro: “Una gran festa con molti amici. Inviterò Max Pezzali, gli Eiffel 65 e tanti altri” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano – Mongolfiere a San. Passi l’aerostato brandizzato e il tramonto tropicale che s’infrange sullo sfondo del “Meazza”, ma dove stiano le palme attorno alla Scala del calcio lo sa solo l’autore del manifesto formato Beverly Hills (mancano i fenicotteri e poco altro) con cuiannuncia lo sbarco della dance tra i sacri spalti di Lautaro e Pulisic. Intenzione preannunciata mercoledì scorso dalla comparsa alla Stazione Centrale di eliche olografiche intente a disegnare nell’aria palloni tridimensionali e mirror ball poi risucchiati poi dal mistero della data 28.06.2025. Ieri la rivelazione. Ad opera dello stesso dj torinese. “Ho voluto annunciarlo personalmente perché così, a forza di ripeterlo ad alta voce, mi rendo conto che non è un sogno, ma sta accadendo veramente”, ammette lui, che il 31 ottobre si esibisce a Brescia, ma ha la mente già proiettata fra 253 giorni.

