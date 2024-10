G20, Putin non va in Brasile. Ucraina ha chiesto il suo arresto (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto sapere che non prenderà parte al G20 di Rio de Janeiro che si terrà a metà novembre, spiegando che il suo arrivo "rovinerebbe" il vertice. "In pratica rovineremmo il lavoro del G20, perché?", ha detto Putin, aggiungendo che "troveremo qualcun altro (in Russia) che presenterà degnamente L'articolo G20, Putin non va in Brasile. Ucraina ha chiesto il suo arresto proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha fatto sapere che non prenderà parte al G20 di Rio de Janeiro che si terrà a metà novembre, spiegando che il suo arrivo "rovinerebbe" il vertice. "In pratica rovineremmo il lavoro del G20, perché?", ha detto, aggiungendo che "troveremo qualcun altro (in Russia) che presenterà degnamente L'articolo G20,non va inhail suoproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia,: “Nel mondo più amici che nemici”.

G20 - Putin non va in Brasile. Ucraina ha chiesto il suo arresto - "In pratica rovineremmo il lavoro del G20, perché?", ha detto Putin, aggiungendo che "troveremo qualcun altro (in Russia) che presenterà degnamente […]. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto sapere che non prenderà parte al G20 di Rio de Janeiro che si terrà a metà novembre, spiegando che il suo arrivo "rovinerebbe" il vertice. (Periodicodaily.com)

Brasile : ‘Putin rischia l’arresto al G20 di Rio’ - ''Non posso limitare un giudice, né immaginare o indovinare cosa farà. Potrebbero succedere tante altre cose'', ha detto il ministro Vieira. (Imolaoggi.it)