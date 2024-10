Firenze, mostra mercato di piante e fiori alla Manifattura Tabacchi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – Una giornata dedicata alla natura in città tra piante, fiori, workshop e lezioni di botanica. Manifattura Tabacchi presenta Botanica Urbana, evento organizzato in collaborazione con la Società Toscana di Orticultura pensato per far riscoprire ad adulti e bambini la bellezza e l’importanza che ha il verde nei contesti urbani. Appuntamento, sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 19, gli spazi polivalenti della Factory ospiteranno una mostra-mercato di piante e fiori con varietà botaniche selezionate e presentate da esperti del settore, oltre ad un ricco programma di attività, tra cui: lezioni di botanica ideate dalla Società Toscana di Orticultura per approfondire la conoscenza del mondo vegetale, laboratori di cianotipia organizzati dall’Associazione Onouka ets e il workshop proposto da Shake Cafè. Lanazione.it - Firenze, mostra mercato di piante e fiori alla Manifattura Tabacchi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Una giornata dedicatanatura in città tra, workshop e lezioni di botanica.presenta Botanica Urbana, evento organizzato in collaborazione con la Società Toscana di Orticultura pensato per far riscoprire ad adulti e bambini la bellezza e l’importanza che ha il verde nei contesti urbani. Appuntamento, sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 19, gli spazi polivalenti della Factory ospiteranno unadicon varietà botaniche selezionate e presentate da esperti del settore, oltre ad un ricco programma di attività, tra cui: lezioni di botanica ideate dSocietà Toscana di Orticultura per approfondire la conoscenza del mondo vegetale, laboratori di cianotipia organizzati dall’Associazione Onouka ets e il workshop proposto da Shake Cafè.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il ministro Piantedosi a Firenze : “Un piano straordinario per la sicurezza del Parco delle Cascine” - FIRENZE – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presenziato il 30 settembre in Prefettura a Firenze a un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza straordinario alla presenza della sindaca Sara Funaro e della prefetta Francesca Ferrandino. Il titolare del dicastero ha proposto un piano speciale per il parco delle Cascine e la stazione ferroviaria e del tratto della tramvia che li ... (Corrieretoscano.it)

Il ministro Piantedosi a Firenze : “Un piano straordinario per la sicurezza del Parco delle Cascine” - . La Lega per Salvini Premier ha accolto con grande soddisfazione la visita del ministro Piantedosi e del sottosegretario Nicola Molteni. Confidiamo che questo confronto possa portare risultati concreti per i cittadini”. Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, ha commentato: “In consiglio regionale, la Lega ha sempre portato avanti il tema della sicurezza come una priorità. (Corrieretoscano.it)

“Piano speciale per liberare le Cascine dall’illegalità” : Firenze - il ministro Piantedosi in città - Nei prossimi giorni ci lavoriamo, definiremo il contenuto di queste ordinanze, valuteremo la applicabilità delle stesse e quindi il numero di uomini". E’ quello che assicura il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che lunedì 30 settembre ha partecipato al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura con la prefetta Francesca Ferrandino e la sindaca Sara Funaro. (Lanazione.it)