Escavatore si ribalta e lo schiaccia, operaio muore sul lavoro in cantiere a Cesena (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un operaio di 62 anni è morto tragicamente oggi dopo essere stato schiacciato da un piccolo Escavatore nei pressi di un cantiere in località Borello di Cesena. Inutili gli interventi di vigili del fuoco e sanitari del 118. Fanpage.it - Escavatore si ribalta e lo schiaccia, operaio muore sul lavoro in cantiere a Cesena Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Undi 62 anni è morto tragicamente oggi dopo essere statoto da un piccolonei pressi di unin località Borello di. Inutili gli interventi di vigili del fuoco e sanitari del 118.

