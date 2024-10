Conte: «Classifica corta. Milan, Inter e Atalanta? Sciocca una cosa» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Antonio Conte ha parlato della Classifica di Serie A e ha risposto alle prossime partite contro Milan, Inter e Atalanta. Le sue parole in conferenza stampa. Classifica corta – In conferenza stampa nel presentare la partita tra Empoli e Napoli, Antonio Conte si esprime così sul campionato: «La Classifica è corta perché nel giro di quattro squadre sono racchiuse la corsa anche per la Champions e l’Europa League». Il Napoli guida la Serie A al momento con 16 punti conquistati, dietro l’Inter seconda a 14. Conte non vuole guardare già all’Inter: step by step STEP BY STEP – Poi Conte non vuole ragionare oltre l’Empoli, nonostante gli azzurri nel prossimo filotto di partite incontreranno anche Milan, Atalanta e Inter: «Chi mi conosce sa benissimo che io non guardo mai oltre la prima partita e cerco di trasferirlo ai giocatori. Inter-news.it - Conte: «Classifica corta. Milan, Inter e Atalanta? Sciocca una cosa» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Antonioha parlato delladi Serie A e ha risposto alle prossime partite contro. Le sue parole in conferenza stampa.– In conferenza stampa nel presentare la partita tra Empoli e Napoli, Antoniosi esprime così sul campionato: «Laèperché nel giro di quattro squadre sono racchiuse la corsa anche per la Champions e l’Europa League». Il Napoli guida la Serie A al momento con 16 punti conquistati, dietro l’seconda a 14.non vuole guardare già all’: step by step STEP BY STEP – Poinon vuole ragionare oltre l’Empoli, nonostante gli azzurri nel prossimo filotto di partite incontreranno anche: «Chi mi conosce sa benissimo che io non guardo mai oltre la prima partita e cerco di trasferirlo ai giocatori.

