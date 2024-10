Barnier, il modello Albania non trasferibile per Francia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il modello Albania "non è trasferibile per la Francia". Lo ha detto il primo ministro francese Michel Barnier a proposito dei centri per migranti frutto di un accordo tra l'Italia e l'Albania. Barnier ha fatto riferimento a ragioni "giuridiche e istituzionali". "Non credo che questa idea sia trasferibile in Francia, noi coopereremo con i paesi di transito e di partenza, è ciò che ha fatto l'Italia con la Libia o con la Tunisia col sostegno dell'Ue. Noi coopereremo con questi Paesi". Quotidiano.net - Barnier, il modello Albania non trasferibile per Francia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il"non èper la". Lo ha detto il primo ministro francese Michela proposito dei centri per migranti frutto di un accordo tra l'Italia e l'ha fatto riferimento a ragioni "giuridiche e istituzionali". "Non credo che questa idea siain, noi coopereremo con i paesi di transito e di partenza, è ciò che ha fatto l'Italia con la Libia o con la Tunisia col sostegno dell'Ue. Noi coopereremo con questi Paesi".

La Francia rifiuta il modello Albanese per i centri migratori : le parole di Michel Barnier - Riflessioni sulle politiche migratorie europee Il rifiuto da parte della Francia di adottare il modello albanese per i centri migratori porta alla luce una questione più ampia: la necessità di una politica migratoria europea comune. La crisi migratoria non è un fenomeno localizzato, ma richiede una risposta collettiva che vada oltre le singole nazioni. (Gaeta.it)