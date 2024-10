Avetrana – Qui non è Hollywood, le recensione della serie Disney+ prodotta da Matteo Rovere (Di venerdì 18 ottobre 2024) È innegabile quanto tutti, alla prima vista del poster di Avetrana – Qui non è Hollywood avessimo storto il naso. Una reazione sincera, stizzita e divertita nei confronti prima di un annuncio di una seria di cui non se ne sentiva il bisogno e poi di scherno per un’immagine che tanto ricorda un trailer alla Maccio Capatonda. È innegabile, ci siamo cascati tutti. Ma al di là di un giusto e quanto mai sincero dubbio verso un prodotto che, alle prime immagini, sa di dubbio gusto, poi quella serie va effettivamente vista. Va assaporata, bisogna addentrarsene prima per capire e poi per parlarne. Ed è proprio in quel solco, in quel leggerissimo scarto che fa andare oltre all’idea di “classico e scialbo prodotto stile Rai” che Avetrana scaraventa nei volti e negli occhi degli spettatori tutta sé stessa. Metropolitanmagazine.it - Avetrana – Qui non è Hollywood, le recensione della serie Disney+ prodotta da Matteo Rovere Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È innegabile quanto tutti, alla prima vista del poster di– Qui non èavessimo storto il naso. Una reazione sincera, stizzita e divertita nei confronti prima di un annuncio di una seria di cui non se ne sentiva il bisogno e poi di scherno per un’immagine che tanto ricorda un trailer alla Maccio Capatonda. È innegabile, ci siamo cascati tutti. Ma al di là di un giusto e quanto mai sincero dubbio verso un prodotto che, alle prime immagini, sa di dubbio gusto, poi quellava effettivamente vista. Va assaporata, bisogna addentrarsene prima per capire e poi per parlarne. Ed è proprio in quel solco, in quel leggerissimo scarto che fa andare oltre all’idea di “classico e scialbo prodotto stile Rai” chescaraventa nei volti e negli occhi degli spettatori tutta sé stessa.

