Antonello-Inter, sarà addio? Su di lui forte pressing della Roma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica sera si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà un vero e proprio crash test per la squadra di Inzaghi, chiamato a dare risposte in campionato e a far capire nelle gare che contano che sono Ilnerazzurro.it - Antonello-Inter, sarà addio? Su di lui forte pressing della Roma Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica sera si gioca. All'Olimpicoun vero e proprio crash test per la squadra di Inzaghi, chiamato a dare risposte in campionato e a far capire nelle gare che contano che sono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - scippo all’Inter prima del big match : sarà all’Olimpico - Alessandro Antonello (LaPresse) – Calciomercato. La Roma pensa un candidato di spicco per il ruolo di amministratore delegato: ‘scippo’ all’Inter Lascia l’Inter per passare alla Roma: il club giallorosso a caccia di un nuovo amministratore delegato dopo il divorzio con Lina Souloukou. itIl nuovo e principale obiettivo della Roma per il ruolo di amministratore delegato è Alessandro Antonello: ... (Calciomercato.it)

LIVE Galatasaray-Roma 0-2 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Giugliano fallisce dal dischetto al 45? - giallorosse avanti all’intervallo - Le turche difendono basse, serve pazienza per trovare il giusto giuzzo. Attenzione però, vietato sottovalutare la forza e lo spirito di rivalsa delle giallorosse, ferite dopo la caduta (tra mille polemiche) contro la Juventus. La zuccata in avvio di Cissoko (prima gioia giallorossa per la francese) ha aperto il valzer della Roma. (Oasport.it)

L’Inter recupera Barella ma perde Zielinski : salterà pure la Juventus - col Napoli ci sarà (Gazzetta) - Questo retroscena è stato rivelato dal calciatore nel corso di un’intervista rilasciata al canale FootTruck. L'articolo L’Inter recupera Barella ma perde Zielinski: salterà pure la Juventus, col Napoli ci sarà (Gazzetta) sembra essere il primo su ilNapolista. L’Inter fa sapere che il centrocampista ha riportato un’elongazione ai flessori della coscia destra. (Ilnapolista.it)