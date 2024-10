Addio Juve e grande ritorno: ha già detto sì (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Juventus è pronta a lasciare andare il calciatore. Il 28enne ha già detto sì al clamoroso ritorno: il punto della situazione L’ottima stagione disputata a Firenze, non è bastata al calciatore per imporsi alla Juventus di Thiago Motta. Il tecnico ex Bologna, così, non lo ha mai utilizzato e a gennaio un Addio appare inevitabile. Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itStiamo chiaramente parlando di Arthur, uno dei giocatori più pagati dei bianconeri, che fino a questo momento non è mai stato preso in considerazione da Motta. Sono così zero i minuti giocati. Il brasliano, nonostante sia stato inserito nella lista Champions League, è dunque pronto a fare le valigie durante il prossimo calciomercato. Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Calciomercato.it - Addio Juve e grande ritorno: ha già detto sì Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lantus è pronta a lasciare andare il calciatore. Il 28enne ha giàsì al clamoroso: il punto della situazione L’ottima stagione disputata a Firenze, non è bastata al calciatore per imporsi allantus di Thiago Motta. Il tecnico ex Bologna, così, non lo ha mai utilizzato e a gennaio unappare inevitabile. Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itStiamo chiaramente parlando di Arthur, uno dei giocatori più pagati dei bianconeri, che fino a questo momento non è mai stato preso in considerazione da Motta. Sono così zero i minuti giocati. Il brasliano, nonostante sia stato inserito nella lista Champions League, è dunque pronto a fare le valigie durante il prossimo calciomercato. Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’eterno ritorno del maledetto dibattito sui «sacrifici» - L’articolo di Elsa Fornero sulla Stampa di oggi, peraltro pieno di osservazioni ragionevolissime, me lo ha ricordato ancora una volta, dolorosamente. Cioè sempre i dirigenti di cui sopra, ma anche buona parte dei commentatori e degli intellettuali più in vista, anche – se non soprattutto – di sinistra. (Linkiesta.it)

Ida Platano - presunta stoccata a Mario Cusitore sul ritorno a UeD : ecco che ha detto - Nello specifico, si fa riferimento al fatto che, quando nella vita si diventa più sicuri, si tende a preferire il silenzio, in quanto l’insicurezza ruggisce, mentre la sicurezza tace. Chi sarà questa persona? In tanti, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di credere che queste parole fossero riferite proprio a Mario e al suo recente ritorno a Uomini e Donne. (Tutto.tv)

Calciomercato - dallo Scudetto alla B : l’accordo per il ritorno è stato trovato - Quella contro i sardi, visto anche il pareggio di oggi della Juve contro l’Empoli, potrebbe essere una partita davvero importante per gli uomini agli ordini di Antonio Conte. Marfella, dopo aver disputato la scorsa stagione con la Casertana, arriva al Bari da giocatore svincolato. In caso di successo, infatti, il Napoli farebbe un grosso salto in classifica, cosa inaspettata dopo il bruttissimo ... (Spazionapoli.it)