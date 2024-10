Truffa fondi europei, 14 misure cautelari, sequestro 9 mln nel Trapanese (Di giovedì 17 ottobre 2024) TRAPANI (ITALPRESS) – oltre 60 finanzieri del Comando Provinciale di Trapani stanno dando esecuzione a 14 misure cautelari personali emanate dai Tribunali di Marsala e di Trapani, su richiesta della Procura Europea – sede di Palermo – e della Procura della Repubblica di Marsala, nei confronti di noti esponenti politici del Trapanese che hanno rivestito e/o rivestono importanti incarichi a livello comunale, regionale e, in un caso, nazionale. Contestualmente, sono in corso nelle provincie di Trapani e di Palermo anche molteplici perquisizioni domiciliari e locali tese a ricercare e acquisire ulteriori elementi probatori e riscontri d’indagine. Unlimitednews.it - Truffa fondi europei, 14 misure cautelari, sequestro 9 mln nel Trapanese Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) TRAPANI (ITALPRESS) – oltre 60 finanzieri del Comando Provinciale di Trapani stanno dando esecuzione a 14personali emanate dai Tribunali di Marsala e di Trapani, su richiesta della Procura Europea – sede di Palermo – e della Procura della Repubblica di Marsala, nei confronti di noti esponenti politici delche hanno rivestito e/o rivestono importanti incarichi a livello comunale, regionale e, in un caso, nazionale. Contestualmente, sono in corso nelle provincie di Trapani e di Palermo anche molteplici perquisizioni domiciliari e locali tese a ricercare e acquisire ulteriori elementi probatori e riscontri d’indagine.

