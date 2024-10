"Tra vita e arte", mostra personale di Franca Di Lullo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre alle 17.30, apre i battenti, allo spazio espositivo Senza Parole di Trieste (via Milano 22d), la mostra di pittura dell’artista Franca Di Lullo “Tra vita e arte”, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro. L’artista Franca Di Lullo, in questa sua prima mostra Triesteprima.it - "Tra vita e arte", mostra personale di Franca Di Lullo Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre alle 17.30, apre i battenti, allo spazio espositivo Senza Parole di Trieste (via Milano 22d), ladi pittura dell’artistaDi“Tra”, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro. L’artistaDi, in questa sua prima

In mostra a Roma la creatività senza limiti di Leonella Masella : ‘Pavoni reali e altre ibride creature’ - I suoi lavori sono un percorso visivo che esplora le intricate relazioni tra sviluppo, ambiente e la qualità della vita umana. I visitatori saranno chiamati a scoprire la bellezza nell’ordinario e, attraverso il processo creativo di Masella, a interrogarsi sul nostro ruolo nel mondo e sulle possibili strade verso un futuro migliore. (Gaeta.it)

Rinascita e contatto umano a Roma : la mostra ‘Terza Vita’ di Mar Sáez all’ambasciata di Spagna - Grazie all’uso magistrale della luce LED, le immagini di Mar Sáez evocano atmosfere caravaggesche e una qualità quasi onirica. La città, con la sua storia monumentale e culturale, funge da sfondo per una narrazione corale che riflette le esperienze di tanti giovani. ‘Terza Vita’ e il potere dell’amore attraverso l’arte Secondo Mar Sáez, “Terza Vita” non è solo un’indagine artistica sulla ... (Gaeta.it)

Bianca Balti inizia la chemioterapia e mostra sui social il suo nuovo look : “Un passo alla volta - la vita è bella” - Dalla prima passeggiata dopo l’intervento al selfie con infermieri, medici e familiare, ai quali ha dedicato un pensiero carico di speranza: Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Sui social ha anche condiviso due caroselli di immagini e video che la ritraggono in diversi momenti trascorsi a Las Vegas. (Isaechia.it)