«The Apprentice», Donald Trump si diventa (Di giovedì 17 ottobre 2024) «La versione punk rock di un film storico». Così il regista iraniano/danese Ali Abbasi (Holy Spider), poco prima del suo arrivo, in concorso, a Cannes 2024, aveva descritto il suo «The Apprentice», Donald Trump si diventa il manifesto.

Elon Musk investe 75 milioni di dollari per sostenere la campagna di Donald Trump - Questo approccio diretto da parte di Musk segnala un coinvolgimento attivo nel processo elettorale, non solo come investitore ma come promotore delle idee e delle politiche dell’ex presidente, mirando a raggiungere e mobilitare un ampio pubblico di potenziali elettori. Musk ha spostato il quartier generale operativo di America Pac in questo stato strategico e ha in programma di svolgere una serie ... (Gaeta.it)

Elon Musk ha donato 75 milioni di dollari per la campagna elettorale di Donald Trump - Elon Musk è diventato il più grande e influente donatore della campagna elettorale di Donald Trump. L'uomo più ricco del mondo ha donato circa 75 milioni di dollari per aiutare il candidato repubblicano a riconquistare la Casa Bianca. Non è la prima volta che il ceo di Tesla e SpaceX... (Today.it)

The Apprentice - Donald J. Trump : “Film diffamatorio e disgustoso” - La replica del regista Ali Abbasi In uscita nei cinema italiani il 17 ottobre 2024, il film The Apprentice è stato girato dal regista danese-iraniano Ali Abbasi, che ha scelto di replicare prontamente a Donald Trump mediante un post su X. “Falso e privo di classe”, così l’ha descritto Donald Trump sul profilo Truth Social. (Dilei.it)