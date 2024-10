Suzuki GSX-8S Team Suzuki Edition la super naked

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuovaGSX-8Sè unasportiva. Un look più aggressivo per una moto che ha la sportività nel suo DNA. Spinta da un motore bicilindrico parallelo da 776 cm3, la nuovaGSX-8Sè dotata di un cambio a sei rapporti con frizione assistita antisaltellamento. L'articoloGSX-8S, laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?