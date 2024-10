Serie C: Triestina penalizzata di un punto per fideiussione irregolare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Penalità di un punto in classifica ai danni della Triestina per irregolarità legate al deposito della garanzia fideiussoria di inizio stagione. Lo ha stabilito il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, che ha inflitto inoltre al club che milita nel girone A di Serie C una multa pari a diecimila euro. E’ stato infine inibito per una durata di sei mesi il presidente degli alabardati Ben Rosenzweig. Serie C: Triestina penalizzata di un punto per fideiussione irregolare SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Penalità di unin classifica ai danni dellaper irregolarità legate al deposito della garanzia fideiussoria di inizio stagione. Lo ha stabilito il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, che ha inflitto inoltre al club che milita nel girone A diC una multa pari a diecimila euro. E’ stato infine inibito per una durata di sei mesi il presidente degli alabardati Ben Rosenzweig.C:di unperSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Triestina, piove sul bagnato: un punto di penalizzazione per irregolarità amministrative, multa e sei mesi di inibizione per Rosenzweig - Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva alla Triestina (Serie C). A carico del club e del Presidente Benjamin Lee Rosenzweig ... (trivenetogoal.it)

Le parole non si fermano alle frontiere - Il 18 ottobre apre a Trieste la prima Fiera dell’editoria transfrontaliera e del Mediterraneo promossa da Vita Activa Nuova. Saranno presenti diciassette case editrici provenienti dal Friuli Venezia G ... (balcanicaucaso.org)

CDS - Inter, Zielinski in dubbio per la trasferta contro la Roma - Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter: "Nella giornata di ieri Piotr Zielinski ha provato a rassicurare anche l'Inter sul problema mu ... (napolimagazine.com)