Scopri DEBOLE il nuovo singolo di EdoBass in arrivo il 18 ottobre 2024

Dal 18 ottobre 2024, è possibile ascoltare "DEBOLE", il brano di EdoBass, che celebra la vulnerabilità con sonorità afrobeat, e rappresenta un inno alla DEBOLEzza umana. Annuncio del nuovo singolo "DEBOLE" di EdoBass Dal 18 ottobre 2024, il nuovo singolo di EdoBass, intitolato "DEBOLE", sarà disponibile in rotazione radiofonica. Il brano potrà essere ascoltato anche sulle piattaforme di streaming digitale a partire dall'11 ottobre. Le Sonorità di "DEBOLE" di EdoBass "DEBOLE" è una traccia fresca e avvolgente, ispirata dalle sonorità afrobeat, con melodie che ricordano il classico "It Wasn't Me" di Shaggy. EdoBass ritiene che, in un mondo ricco di stimoli, esplorare il passato possa talvolta rivelarsi più fruttuoso. Il brano affronta il tema della vulnerabilità umana, sottolineando che anche le persone più forti possono vivere momenti di fragilità.

