Roma-Inter, Juric col 3-4-2-1. Ha due dubbi da sciogliere – CdS (Di giovedì 17 ottobre 2024) Verso Roma-Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A. Ivan Juric varerà il suo 3-4-2-1, ma ancora due dubbi da dover sciogliere. LA SFIDA – Si avvicina Roma-Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A. All’Olimpico, serata di gala tra i giallorossi di Ivan Juric e i campioni d’Italia. Primo vero test probante in trasferta in questo campionato per l’Inter, che vorrà subito ricominciare forte questo post-sosta. Ci sarà un trittico di partite niente male per la squadra di Simone Inzaghi, che dopo la trasferta a Roma, volerà in Svizzera per sfidare lo Young Boys e poi ritornerà a Milano per affrontare la Juventus. I capitolini, invece, dopo l’Inter giocheranno contro Dinamo Kiev in Europa League e Fiorentina al Franchi. Inter-news.it - Roma-Inter, Juric col 3-4-2-1. Ha due dubbi da sciogliere – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Verso, big match dell’ottava giornata di Serie A. Ivanvarerà il suo 3-4-2-1, ma ancora dueda dover. LA SFIDA – Si avvicina, big match dell’ottava giornata di Serie A. All’Olimpico, serata di gala tra i giallorossi di Ivane i campioni d’Italia. Primo vero test probante in trasferta in questo campionato per l’, che vorrà subito ricominciare forte questo post-sosta. Ci sarà un trittico di partite niente male per la squadra di Simone Inzaghi, che dopo la trasferta a, volerà in Svizzera per sfidare lo Young Boys e poi ritornerà a Milano per affrontare la Juventus. I capitolini, invece, dopo l’giocheranno contro Dinamo Kiev in Europa League e Fiorentina al Franchi.

Qui, le opzioni sono più di una: mettere Angeliño braccetto di sinistra e collocare Nicola Zalewski tutta fascia; oppure Angeliño farà l'esterno ed Hermoso giocherà in difesa da braccetto.

Roma vs Inter : le probabili formazioni - I giallorossi vogliono provare a rientrare nella lotta per la Champions League, mentre i nerazzurri rincorrono il primato in classifica. 45 presso lo stadio Olimpico. Roma vs Inter si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 20. Juric Indisponibili: Saelemaekers INTER(3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglou, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Martinez, Thuram. (Sport.periodicodaily.com)

Foscarini alla Roma : «Se quelli dell’Inter si girano - ti massacrano» - Juric rispetto a Inzaghi deve ovviamente dimostrare di più, dare un’identità a questa squadra. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Settimana particolare per i nazionali e il recupero di certi giocatori. Ma per come abbiamo conosciuto Juric, secondo me servirà un po’ di tempo. Foscarini presenta il match dell’Olimpico tra Roma e Inter, in programma domenica sera. (Inter-news.it)