Reggio Calabria, frontale auto-moto sulla provinciale: morto un 18enne (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un tragico incidente stradale ha portato via la vita di un giovane di appena 18 anni a Pardesca, frazione di Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Il giovane, G.C., era in sella alla sua moto di piccola cilindrata quando è stato coinvolto in un devastante scontro frontale con una Volkswagen Golf lungo la strada provinciale che collega Bianco a Pardesca. Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente sono ancora sotto indagine, ma l’impatto è stato così violento da non lasciare scampo al ragazzo.Leggi anche: Omicidio di Desirée Mariottini, confermate le condanne per tutti gli imputati: la sentenza della Cassazione Lesioni profonde e letali Subito dopo lo scontro, sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Bianco e gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Bovalino, ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Thesocialpost.it - Reggio Calabria, frontale auto-moto sulla provinciale: morto un 18enne Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un tragico incidente stradale ha portato via la vita di un giovane di appena 18 anni a Pardesca, frazione di Bianco, in provincia di. Il giovane, G.C., era in sella alla suadi piccola cilindrata quando è stato coinvolto in un devastante scontrocon una Volkswagen Golf lungo la stradache collega Bianco a Pardesca. Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente sono ancora sotto indagine, ma l’impatto è stato così violento da non lasciare scampo al ragazzo.Leggi anche: Omicidio di Desirée Mariottini, confermate le condanne per tutti gli imputati: la sentenza della Cassazione Lesioni profonde e letali Subito dopo lo scontro, sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Bianco e gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Bovalino, ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile.

