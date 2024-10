Quando la TV fa paura: cinque serie horror che vi faranno tenere la luce accesa (Di giovedì 17 ottobre 2024) La giornata lavorativa è stata lunga e difficile, si è stanchi, assonnati e desiderosi solo di piazzarsi sul divano, avvolgersi in un plaid e godersi un paio di ore davanti alla televisione sintonizzarsi su una piattaforma a caso, magari sgranocchiando qualche snack. Una tipica serata Netflix & Chill, di quelle che aiutano a svuotare il cervello e ricaricare le pile, insomma. Episodio dopo episodio, ci si rilassa, e si dimenticano, almeno per un po’, le responsabilità quotidiane. Ma cosa accade Quando la scelta si rivela tutt’altro che tranquillizzante? Che si sia amanti del genere, o che ci si trovi a premere play per puro caso, le serie TV horror sono una realtà ben nota e che non ha mai smesso di appassionare generazioni di spettatori, desiderosi di provare quella scarica di adrenalina che solo una scena di suspence è in grado di dare. Metropolitanmagazine.it - Quando la TV fa paura: cinque serie horror che vi faranno tenere la luce accesa Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La giornata lavorativa è stata lunga e difficile, si è stanchi, assonnati e desiderosi solo di piazzarsi sul divano, avvolgersi in un plaid e godersi un paio di ore davanti alla televisione sintonizzarsi su una piattaforma a caso, magari sgranocchiando qualche snack. Una tipica serata Netflix & Chill, di quelle che aiutano a svuotare il cervello e ricaricare le pile, insomma. Episodio dopo episodio, ci si rilassa, e si dimenticano, almeno per un po’, le responsabilità quotidiane. Ma cosa accadela scelta si rivela tutt’altro che tranquillizzante? Che si sia amanti del genere, o che ci si trovi a premere play per puro caso, leTVsono una realtà ben nota e che non ha mai smesso di appassionare generazioni di spettatori, desiderosi di provare quella scarica di adrenalina che solo una scena di suspence è in grado di dare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Baggio : “Guardiola? Era allenatore in campo - trofei meritati. Mazzone aveva paura dei cani : quando portai il mio…”|Primapagina - Dava sempre qualcosa in più per farli migliorare. com. 2024-10-13 21:31:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM. com: Roberto Baggio ha parlato a “Che Tempo Che Fa”. Intervenuto nel programma di Fabio Fazio sul canale Nove, il Divino Codino ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista doppia con Pep Guardiola. (Justcalcio.com)

Massimo Lopez : “A scuola i maestri usavano le mani - ho avuto il trauma dello schiaffo. Quando venivo interrogato mi bloccavo per paura e timidezza” - Massimo Lopez, volto noto della comicità italiana e membro del leggendario Trio con Anna Marchesini e Tullio Solenghi, ha aperto il suo cuore in un'intervista intima con Vincenzo Schettini. Quando venivo interrogato mi bloccavo per paura e timidezza” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Schegge di paura : quando l’aula diventa palcoscenico - In “Schegge di Paura”, film del 1996 diretto da Gregory Hoblit e liberamente ispirato al romanzo “Primal Fear” di William Diehl, Richard Gere interpreta l’avvocato Martin Vail che, come il suo omologo Billy Flynn nel musical “Chicago” (Rob Marshall, 2002) ama sentire addosso la luce dei riflettori. (Lidentita.it)