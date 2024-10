Primacampania.it - Pomigliano: studentesse e studenti tornano in piazza contro Scuola del merito, G7 e repressione

(Di giovedì 17 ottobre 2024)D’ARCO – Venerdì 18 ottobre lee glidelle scuole superiori did’Arco scenderanno inalle 8:30 a protestare per unache sia inclusiva per tutte le soggettività. «Come Unione deglidid’Arco – spiegano gli– non possiamo più accettare unail cui unico scopo è una progressiva aziendalizzazione della società, la vendita di un prodotto, a spese del benessere psicologico della componente studentesca, la quale strumentalizza i sistemi di oppressione già esistenti nell’attuale stato delle cose».