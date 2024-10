Omicidio a San Casciano vicino Firenze, Laura Frosecchi trovata morta in negozio: l'avrebbe uccisa il nipote (Di giovedì 17 ottobre 2024) Laura Frosecchi, 55 anni, è stata trovata morta da una cliente nel suo negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano, in provincia di Firenze. A commettere l'Omicidio sarebbe stato il nipote Notizie.virgilio.it - Omicidio a San Casciano vicino Firenze, Laura Frosecchi trovata morta in negozio: l'avrebbe uccisa il nipote Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 55 anni, è statada una cliente nel suoa Chiesanuova, frazione di San, in provincia di. A commettere l'sarebbe stato il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze - 59enne uccisa nel suo negozio a San Casciano da un familiare - A trovare il corpo della donna nell'attività di via Volterrano una cliente, che ha immediatamente dato l'allarme. (Adnkronos) – Una 59enne è stata uccisa nel suo negozio a Chiesanuova nel Comune di San Casciano in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo, sezione investigazioni scientifiche. (Periodicodaily.com)

Donna uccisa nel suo negozio a San Casciano (Firenze) - “un nipote chiuso in casa ed è armato” - . La donna era molto conosciuta nella zona della Val di Pesa, come molto conosciuta era la sua attività che gestiva insieme al marito. La vittima è stata trovata in una pozza di sangue. Il ragazzo sarebbe un familiare della vittima, ma ancora non è stato reso noto il grado di parentela. Una donna di 55 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta all’interno del suo negozio a Chiesanuova, nel ... (Ilfattoquotidiano.it)

Donna uccisa nel suo negozio a San Casciano (Firenze) - “un nipote chiuso in casa armato” - Una donna di 59 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta all’interno del suo negozio a Chiesanuova, nel comune di San Casciano, in provincia di Firenze, in via Volterrano. Attualmente i carabinieri del nucleo investigativo stanno indagando per ricostruire l’episodio. I militari hanno bloccato gli accessi alla strada dove si trova l’abitazione in cui risiede del ventenne sospettato di aver ... (Ilfattoquotidiano.it)